Умерла в 83 года автор книг об Ахматовой, искусствовед Татьяна Позднякова

Умерла автор книг о поэтессе Анне Ахматовой, искусствовед Татьяна Позднякова. Ей было 83 года.

Известно, что Татьяна Позднякова ушла из жизни 25 января. Официальная причина смерти не раскрывается. Также нет информации о том, где она будет похоронена. В последние годы жизни искусствовед проживала на территории Израиля, сообщает РБК.

«В Татьянин день ушла наша любимая Татьяна Сергеевна Позднякова. Она автор или соавтор практически каждой книги, изданной музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме, ее голосом говорит аудиогид в ахматовской квартире», — говорится в некрологе, опубликованном на странице Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в соцсети «ВКонтакте».

Татьяна Позднякова окончила исторический факультет ЛГУ. Она принимала активное участие в написании книг о жизни и творчестве Ахматовой. Среди ее работ: «И это было так. Анна Ахматова и Исайя Берлин», «Дело Бронникова», «В том доме было…», и другие.

Музей Анны Ахматовой расположен на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, где поэтесса жила с 1924 по 1952 год.

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