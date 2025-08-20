В автокатастрофе погиб священник из Сергиева Посада Георгий Узун. О смерти Георгия сообщила его дочь в соцсети.

19 августа по дороге в Феодосию погиб священник Георгий Узун. Авария произошла около 12:30. По предварительным данным, в его машину врезался «Рено Кенгу», водитель которого не убедился в безопасности маневра. В результате столкновения священник получил травмы, несовместимые с жизнью. Также в машине находились три пассажира и ребенок 2016 года рождения. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«Это правда, что моя семья попала в аварию. Отец погиб. Мама сейчас находится в больнице с братьями. Они все были в машине в тот момент», — рассказала дочь погибшего.

Наследница Георгия выжила, поскольку осталась в Сергиевом Посаде.

Известно, что жена погибшего, матушка Юлия, пела в хоре Троице-Сергиевой лавры.

