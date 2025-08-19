На 60-м году жизни скончался бывший тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Полозов

Скончался бывший тренер хоккейного клуба системы «Салавата Юлаева» Константин Полозов. Ему было 59 лет. О его смерти сообщает сайт ХК «Торос».

«Ушел из жизни Константин Полозов. Хоккейный клуб “Торос” выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Александровича. Скорбим», — сказано в сообщении.

В прошлом Константин Полозов на протяжении 15 сезонов играл за «Салават Юлаев», став с этой командой трижды чемпионом России. Кроме того, выступал и в составе юношеской сборной СССР в 1984 году, завоевав золото Европы.

После и сам стал тренером во второй команде ХК «Салават» и молодежном клубе «Толпар». В 2015 году возглавил «Торос» из Нефтекамска. Под его руководством клуб одержал победу в Кубке Братины — нынешнем Кубке Петрова, вручаемом победителю чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

