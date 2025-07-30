В Австралии от рака умер первый фронтмен группы Iron Maiden Пол Марио Дэй. О смерти музыканта сообщили его представители в соцсети.

В Австралии 29 июля умер 69-летний музыкант Пол Марио Дэй. Последние дни жизни он провел в своем доме в окружении семьи. Известно, что артист боролся с раком.

«Он был любимцем фанатов британской рок-музыки и отыграл множество запоминающихся концертов, в том числе легендарное шоу Monsters of Rock 1981 года в замке Донингтон с участием AC/DC, Whitesnake (Дэвид Ковердейл), а также гастролировал с Iron Maiden, Def Leppard и другими легендарными артистами и коллективами», — сказано в некрологе.

Умерший в 19 лет стал первым вокалистом британской группы Iron Maiden. Его сотрудничество с коллективом было недолгим: музыканта уволили из-за отсутствия харизмы.

В 1980 году он создал группу More, которая в 1981 году выпустила дебютный альбом Warhead. В 1985 году Пол присоединился к обновленной версии группы Sweet, где работал вместе с гитаристом Энди Скоттом и барабанщиком Миком Такером.

Ранее основатель и вокалист The Bollock Brothers Джок Макдональд утонул в Ирландии. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что умер в возрасте 85 лет исполнитель хита Sweet Dreams Томми МакЛэйн.