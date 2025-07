Умер в возрасте 85 лет исполнитель хита Sweet Dreams Томми МакЛэйн

В США умер певец Томми МакЛэйн, прославившийся благодаря хиту Sweet Dreams. Ему было 85 лет.

«Он мирно скончался утром 24 июля 2025 года. Томми был любимым отцом, дедушкой и другом. Нам будет его очень не хватать, но его музыка будет жить в сердцах и умах его поклонников, друзей и семьи. Она станет его наследием», - приводит wbrz.com некролог семьи музыканта.

Томми МакЛэйн начал выступать в 1950-х годах, но прославился только в 1966 году, когда вышла кантри-баллада Sweet Dreams.

Помимо своих записей, МакЛейн написал хит Фредди Фендера If You Don't Love Me Alone (Leave Me Alone) и снялся в фильме «Утопающий бассейн» вместе со своей группой Mule Train Band.

В 2007 году певец был включен в Зал музыкальной славы штата Луизиана, откуда он родом. Последний альбом Томми МакЛэйна вышел в 2022 году.

