Трагически погиб основатель и вокалист группы The Bollock Brothers

26 июля в Ирландии на 70-м году жизни трагически погиб Джок Макдональд — культовая фигура панк-сцены, создатель провокационной группы The Bollock Brothers. По данным Daily Mail, артист утонул.

Макдональд, бывший не только музыкантом, но и влиятельным лондонским промоутером и диджеем, основал коллектив в 1979 году. Группа, прославившаяся как оригинальным материалом, так и нестандартными кавер-версиями, выпустила восемь студийных альбомов (1983–2009) и пользовалась особой популярностью в континентальной Европе.

В разные годы в составе The Bollock Brothers играл Джимми Лайдон — брат Джонни Роттена из Sex Pistols. В 2008 году группу покинул другой ключевой участник — клавишник Большой Марк, чья смерть стала ударом для коллектива.

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