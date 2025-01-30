«Я крестила ее ребенка»: Татьяна Тарасова оплакивает погибшую в авиакатастрофе фигуристку Волянскую

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о смерти своей ученицы Инны Волянской и назвала это «кошмаром». Фигуристка погибла в авиакатастрофе в США.

В ночь на 30 января в США столкнулись пассажирский самолет и армейский вертолет. На борту находились российские фигуристы-эмигранты, в том числе Инна Волянская. Узнав об этом, ее тренер Татьяна Анатольевна оказалась шокирована.

«Это моя ученица и любовь. Я крестила ее ребенка. Кошмар… Всем родным, близким, а также Федерации фигурного катания США выражаю соболезнования», — заявила Тарасова в беседе с «Чемпионатом».

Также СМИ сообщали, что в самолете находились фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Они уже несколько лет жили и работали в США. 30 января они летели с соревнований по фигурному катанию в Канзасе.

Предполагалось, что вместе с супругами на борту находился их сын. Однако информация не подтвердилась. Выяснилось, что молодой человек улетел раньше родителей.

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