«Все равно они наши»: в Госдуме призвали не делить погибших в США фигуристов на своих и чужих

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о фигуристах, погибших при крушении самолета в США. Среди пассажиров оказались спортсмены, которые ранее выступали за Россию.

Парламентарий призвала не делать поспешных выводов и не делить людей на своих и чужих.

«Даже если они на каком-то этапе уехали и выступали там, я считаю, что все равно они наши, они русские. Сопереживаю каждому из погибших в этом самолете. Это в первую очередь человек», - приводит Life.ru слова Журовой со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Она отметила, что российская сторона окажет необходимую помощь семьям погибших спортсменов, если родственники за ней обратятся.

Напомним, 30 января возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом. На борту были 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

Позже стало известно, что на этом рейсе летели российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, эмигрировавшие в США в 1998 году. Кроме того, на борту могли находится фигуристы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов, а также бывшая советская фигуристка Инна Волянская.

В Федерации фигурного катания на коньках России отреагировали на информацию о крушении самолета и заявили, что «наших» спортсменов там быть не могло, а все погибшие – граждане США.