В Аргентине умер актер театра и кино Уго Армоа. Некролог был опубликован на сайте Аргентинской ассоциации актеров и актрис.

Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Армоа родился в 1956 году. В его фильмографии есть такие проекты, как «Называй меня Франциско», «Почти ангелы», «Наследие любви», «Моя любовь, моя любовь», «Душа пирата», «Закон любви» и т.д.

В театре он играл в спектаклях по Шекспиру. Также умерший занимал руководящие должности, связанные с искусством.

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