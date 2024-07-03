В Алжире скоропостижно умер посол России Валерьян Шуваев. О смерти дипломата сообщает сайт МИД РФ.

3 июля 2024 года стало известно о скоропостижной смерти дипломата. Источник не уточнил ни причину произошедшего, ни дату церемонии прощания.

Шуваев родился 16 марта 1955 года в Барнауле. После выпуска из МГИМО он посвятил всю жизнь дипломатической службе на ближневосточном и североафриканском направлениях. Также Валерьян работал на различных должностях в Центральном аппарате и в посольствах СССР, Российской Федерации за рубежом.

Коллеги назвали умершего «блестящим профессионалом», эрудитом и «великолепным дипломатом-арабистом».

Ранее в Москве умер посол Гондураса Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что скоропостижно умер 68-летний посол России в Мозамбике Александр Суриков. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.