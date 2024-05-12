Умер посол России в Мозамбике: известна предварительная причина смерти

Скоропостижно умер 68-летний посол России в Мозамбике Александр Суриков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

По данным ведомства, мужчина умер в Мапуту. Известна предварительная причина смерти – инсульт. Отмечается, что в скором времени появится официальный некролог.

Напомним, что Александр Суриков являлся выпускником МГИМО и занимался дипломатической работой с 1978 года. Он имел опыт как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом. С 2004 по 2008 годы он был главой отдела экономического сотрудничества, после до 2012 года работал в Испании на должности советника-послания.

После возвращения в Москву Суриков стал заместителем директора департамента информации и печати МИД России. А после перешел на должность замглавы департамента Африки. С 2017 года работал послом в Мозамбике.

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