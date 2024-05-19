В Москве умер посол Гондураса Хуан Рамон Эльвир Сальгадо

В Москве умер чрезвычайный и полномочный посол Республики Гондурас Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Обстоятельства смерти дипломата не раскрываются.

По данным источника Пятого канала, 18 мая коллега посла вызвал бригаду скорой помощи к его дому в Замоскворечье. Прибывшие медики не смогли спасти Сальгадо и только констатировали смерть. При этом 29 апреля посол обращался к медикам с жалобами на боли в спине. Тогда его не стали госпитализировать.

Смерть дипломата официально подтвердил министр иностранных дел Гондураса Энрике Рейна в своем блоге. Он опубликовал некролог, в котором выразил соболезнования семье Сальгадо от имени правительства президента республики Сиомары Кастро.

«Глубоко сожалеем о смерти в Москве нашего коллеги Хуана Рамона Эльвира, посла Гондураса в России», — написал глава МИДа.

Ранее сообщалось, что мексиканская актриса и телеведущая Вероника Туссэн скончалась в 16 мая в возрасте 48 лет. На протяжении трех лет она боролась с раком груди.