В Альбукерке в хосписе умер актер из сериала «Во все тяжкие» Джон Лоулор. Об этом сообщает зарубежное издание THR.

13 февраля на 84-м году жизни умер актер из сериала «Во все тяжкие». Последние дни он провел в американском хосписе. Его точный диагноз не раскрывается.

Умерший дебютировал в кино в 1970-х годах. В его фильмографии есть такие проекты, как «Кувалда», «Детектив Раш», «Во все тяжкие», «Путь на небеса».

В последний раз он появлялся на экранах в 2017 году в сериале «Забытые Богом».

Ранее от рака умер 73-летний участник группы The Isley Brothers Крис Джаспер. В последние годы жизни он работал над альбомом The Essential Chris Jasper с Sony Music. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в возрасте 82 лет умер музыкант Линси Александр.