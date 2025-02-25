Опубликовано 25 февраля 2025, 13:031 мин.
От рака умер 73-летний участник группы The Isley Brothers Крис Джаспер
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От рака умер 73-летний участник группы The Isley Brothers Крис Джаспер. Об этом сообщает PEOPLE.
24 февраля стало известно о смерти музыканта. Он скончался на 74-м году жизни. В декабре 2024 года у него выявили рак.
Джаспер присоединился к The Isley Brothers в 1973 году. Через 2 года он начал сольную карьеру.
В последние годы жизни он работал над альбомом The Essential Chris Jasper с Sony Music.
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