Ушел из жизни легенда чикагского блюза Линси Александр

Ушел из жизни признанная легенда чикагского блюза Линси Александр. Об этом пишет Bluestown Music.

Певец скончался на 83-м году жизни. Подробности смерти музыканта в настоящий момент неизвестны.

Линси Александр появился на свет в 1942 году в Миссисипи. В 12 лет с матерью переехал в Мемфис, где под влиянием записей Чака Берри и Элвиса Пресли решил заняться. Сменил множество профессий - от рабочего в прачечной отеля до повара. В 1959-м продал свою первую гитару и на вырученные деньги перебрался в Чикаго. Там начинающий музыкант приобрел новую и собрал группу Hot Tomatoes. А позднее - Equitable Band.

В 2013-м состоялась премьера посвященного блюзмену документального фильма.

В возрасте 63 лет умер солист знаменитой поп-группы A&C Джерри Арлинг. От чего умер музыкант - неизвестно.

Также сообщалось, что от рака умерла 78-летняя актриса из «Девичника в Вегасе» Линн Мари Стюарт.