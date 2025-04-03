В 55 лет от рака умер диджей и рок-биограф Тим Мор

Ушел из жизни американский диджей, писатель, переводчик и редактор Тим Мор. Об этом пишет издание Pitchfork.

Музыкант скончался 31 марта в Бруклине. Причиной смерти 55-летнего Мора стал рак поджелудочной железы.

Тим Мор начал заниматься литературой, работая диджеем в Берлине в 1990-х годах. Он начал переводить произведения немецких авторов и стал «летописцем берлинской музыкальной сцены». Мор описал панк-сцену Восточного Берлина 1980-х годов и был соавтором мемуаров Пола Стэнли из Kiss, Даффа Маккагана из Guns N' Roses и Дженезиса Пи-Орриджа, который является иконой индустриальной и пост-индустриальной музыки.

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