Ушел из жизни звезда сериала «Цыганская кровь» Тоти Силиберто

Скончался аргентинский комик, актер театра и кино Тоти Силиберто. Об этом пишет издание La Nacion.

По информации источника, артиста, который ранее не скрывал, что имел проблемы с запрещенными веществами, экстренно доставили в больницу, где он умер от остановки сердца. В мае Силиберто мог бы отпраздновать свое 64-летие.

Тоти Силиберто появился на свет в 1961 году в Буэнос-Айресе. Его профессиональная карьера началась в 1980-х. За свою жизнь он принял участие в ряде серьезных театральных работ и десятках фильмов и телешоу. В их числе: «Цыганская кровь», «Воспитывая Нину», «Без ума от тебя», «Попытка жить».

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