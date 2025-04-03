От инсульта скончался звезда боевика «Рейд» Рэй Сахетапи

Умер один из самых востребованных и узнаваемых индонезийских артистов Рэй Сахетапи. Об этом пишет портал Suara.

Актер ушел из жизни во время лечения в одной из больниц Джакарты, куда его госпитализировали 3 марта. У Сахетапи был диабет, с которым он боролся с 2017 года, и проблемы с легкими. При этом причиной смерти называются последствия перенесенного инсульта. Ему было 68 лет.

Рэй Сахетапи активно снимался с 1980-х, выпуская по несколько проектов ежегодно. Один из самых популярных работ с его участием слуэит боевик «Рейд». Также артист сыграл в блокбастере братьев Руссо «Первый мститель: Противостояние», однако сцена с его участием из прокатной версии ленты была вырезана.

Ранее мы писали, что в возрасте 63 лет умер актер из сериала «Цыганская кровь» Тоти Силиберто. Причиной смерти артистка стала остановка сердца.

Также сообщалось, что на 90-м году жизни скончалась актриса-лилипут из «Семейки Аддамс» Патти Мэлони.