В 37 лет трагически погиб режиссер и видеодизайнер Ильдар Бакиев. Об этом сообщает Марий Эл Телерадио.

5 мая ушел из жизни режиссер Ильдар Бакиев. Что стало причиной смерти — не сообщается. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания. Уточняется лишь то, что его смерть была трагичной.

Режиссер родился в Йошкар-Оле. Окончив Поволжский государственный технологический университет, он работал в Минобрнауки Марий Эл и на местном телевидении. С 2011 года Бакиев жил в Москве, но спустя несколько лет вернулся в Йошкар-Олу и начал самостоятельно заниматься кинопроизводством. Также он работал над оформлением эфира местного ТВ и тематических программ.

Коллеги говорят об умершем как о самобытном и талантливом специалисте.

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