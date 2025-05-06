Умер на 86-м году жизни из-за обострения диабета писатель Валерий Шевчук

Умер писатель-фантаст Валерий Шевчук. Ему было 85 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что Шевчук скончался 6 мая в Киеве. У него был диагностирован диабет. По данным СМИ, причиной смерти стало обострение болезни.

Валерий Шевчук был писателем-шестидесятником. Его первым опубликованным произведением была «Настенька». А после он напечатал сборник «Среди недели». Книги автора переводили на 20 языков. Также по его произведению сняли фильм «Полнолуние. Ноктюрн».

Ранее стало известно о смерти депутата Госдумы первого созыва Виктора Таланова. Он упал замертво возле дома в Санкт-Петербурге. За пять дней до кончины ему исполнилось 74 года. В последнее время мужчина проходил лечение от рака.

Также недавно умер альпинист Александр Панко. У него случился сердечный приступ в 39 лет во время восхождения на Макалу.