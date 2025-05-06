Умер в 66 лет кинооператор-постановщик фильма «Три мушкетера» Игорь Кожевников

Кинооператор-постановщик Игорь Кожевников умер в возрасте 66-ти лет. Причина кончины пока не уточняется. Информация о смерти представителя киноиндустрии появилась в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

Сообщается, что Кожевникова не стало 5 мая. Как оператор провел последние дни жизни, неизвестно. Прощание с ним состоится в Санкт-Петербурге 7 мая в 12:30 в Большом зале крематория на Шафировском проспекте.

Игорь Кожевников окончил операторский факультет ВГИКа. За свою карьеру он выпустил в прокат несколько десятков фильмов. Самые известные из них — «Три мушкетера», «Ведьма», «Кармен», «Если невеста ведьма», «Как закалялась сталь». Кинокартины оператор снимал не только в России, но и в Израиле, Чехии, Египте, Турции, Германии и Швейцарии.

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