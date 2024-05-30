«Ужасная трагедия»: молодой рэпер из Якутска Ian Hopeless захлебнулся в реке Клязьме

Известный рэпер из Якутии Ian Hopeless (настоящее имя — Айан Никифоров) захлебнулся в реке Клязьме в Москве. Об этом сообщает портал ЯСИА.

Друзья артиста рассказали, что Айан купался в реке в районе Химок со своей подругой. Внезапно они оба начали тонуть, и к ним побежали на помощь люди. Но удалось спасти только девушку.

Айан жил и работал в Москве. Рэпер, которого знали многие популярные артисты, собирался выпустить новый альбом. В январе ему исполнилось 25 лет.

«Ужасная трагедия. Не верится, что его не стало», — говорят друзья музыканта.

Ранее в 76 лет умер актер из фильмов «Кин-дза-дза!» и «Следствие ведут ЗнаТоКи» Валерий Фролов. Артист любил театр и служил в нескольких, играя на сцене таких героев, как: Троттер («Мышеловка» Агаты Кристи), Ромка («Самая счастливая» Володарского), Гамыра («Прощание в июне» Вампилова), Клим («Дружина» Рощина), другие.

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