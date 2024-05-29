«Не поднялась»: умерла автор программ на советском ТВ, журналист Майя Яковлева

В возрасте 89 лет умерла известная журналист, сценарист и автор программ на советском телевидении Майя Яковлева. Она скончалась в своей квартире на улице Тверской.

Как пояснила дочь журналистки Нина ИА Регнум, проблемы со здоровьем у Яковлевой начались после падения на улице — она сильно ударилась.

30 мая пройдут похороны Яковлевой. Журналистка до конца жизни была в здравом уме и твердой памяти.

«Она упала на улице и слегла из-за этого. Не поднялась. Она была боец, была главным редактором международного издания», — рассказала дочь Майи Яковлевны.

Журналистка родилась 13 июля 1934 года. С 1956 по 1961 годы она была сценаристом на Центральном телевидении, а также была методистом-редактором в Методическом кабинете Управления культуры Исполкома Моссовета. Майя Яковлева работала также редактором-обозревателем научных иностранных журналов и стала автором первой документальной программы на Первом канале «День Москвы» — она выходила на ТВ в самое рейтинговое время.

Помимо этого, она была на протяжении 25 лет, с 1961 по 1986 год, главным редактором русского подразделения издания «Демократический журналист» (The Democratic Journalist).

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