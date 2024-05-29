Умер актер из «Кин-дза-дза!» и «Следствие ведут ЗнаТоКи» Фролов

В 76 лет умер актер из фильмов «Кин-дза-дза!» и «Следствие ведут ЗнаТоКи» Валерий Фролов. Информация о смерти звезды появилась на сайте «Кино-театр.ру», ее подтвердили сокурсники мужчины по ГИТИСу.

Источник не сообщает причину ухода актера из жизни. Также нет данных о похоронах. Но согласно профилю на портале актеров, Фролова не стало 7 мая 2024 года.

Напомним, что Валерий Борисович родился 17 февраля 1948 года в городе Шахты, Ростовская область. В пятилетнем возрасте он вместе с родителями переехал в Ростов-на-Дону. После окончания школы, которая была с уклоном на немецкий язык, он серьезно заинтересовался творчеством. А еще во времена учебы в первом классе уже сыграл первую роль – Ваньку Жукова.

Фролов ходил в театральный кружок и выступал на сцене, а также был постоянным участником конкурсов чтецов. В 1972 году он окончил ГИТИС.

Артист любил театр и служил в нескольких, играя на сцене таких героев, как: Троттер («Мышеловка» Агаты Кристи), Ромка («Самая счастливая» Володарского), Гамыра («Прощание в июне» Вампилова), Клим («Дружина» Рощина), другие.

На экране Фролов появился в 1977 году. Он снялся в таких работах, как: фильм-спектакль «Любовь Яровая», «Капитанская дочка», сыграл следователя Серёгина в нескольких эпизодах сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Корпус генерала Шубникова», «Тайна записной книжки», «Батальоны просят огня…», Терновой – главная роль - в «Букете фиалок», «Кин-дза-дза!», «Братаны». В его фильмографии более 20 фильмов и сериалов.

Валерий Фролов был членом Союза театральных деятелей России и Гильдии актеров кино России.

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