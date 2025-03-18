Ушла из жизни звезда «Вестсайдской истории» Кэрол Д'Андреа
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Скончалась американская актриса театра и кино Кэрол Д'Андреа. Об этом пишет Playbill.
Артистка ушла из жизни в возрасте 87 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.
Кэрол Д'Андреа, которая появилась на свет в 1937 году в Пенсильвании, была одной из шести артистов, появлявшихся и в оригинальном бродвейском шоу «Вестсайдская история», и в киноверсии 1961 года.
Картина была удостоена десяти премий «Оскар», включая награды за лучший фильм и лучшую режиссеру.
В проекте Кэрол Д'Андреа исполнила роль Велмы. В срежиссированной Стивеном Спилбергом версии 2021 года эта роль досталась Мэдди Зиглер.
Бывшим мужем актрисы являлся известный артист Роберт Морс. Их дочь - актриса Андреа Доуен.
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