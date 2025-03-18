После нахождения в больнице умер 83-летний норвежский писатель Даг Солстад. Об этом сообщает The Guardian.

17 марта после непродолжительного нахождения в больнице ушел из жизни норвежский прозаик и драматург. Премьер-министр Норвегии назвал умершего одним из самых значимых авторов всех времен: «Его работа продолжит привлекать и вдохновлять новых читателей. Сегодня мои мысли с его семьей и близкими».

В 1965 году Солстад дебютировал со сборником рассказов «Spiraler». Он считал, что норвежская литература отстала. Умерший трижды становился лауреатом премии норвежских критиков в области литературы. Шведская академия отметила его в 2017 году, когда ему была вручена премия Nordic Prize, известная как Малая Нобелевская премия.

Среди его произведений — «Военная трилогия», «Стыд и достоинство», «Т. Зингер», «Семнадцатый роман».

Что стало причиной смерти — не уточняется.

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