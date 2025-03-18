Испанский актер Армандо Агирре умер на 93-м году жизни

Умер испанский актер театра, кино и сериалов Армандо Агирре. Он скончался на 93-м году жизни.

Причины и место смерти Агирре не уточняются, пишет El Nacional.

Армандо Агирре начал сниматься в фильмах с 1970-х годов. Он появился в таких картинах как: «Гамлет, принц датский», «Выжженный город» и других.

В 2017 году актер озвучил драму «В волчьей шкуре» — это была его последняя работа. Также он занимался руководством постановок любительской театральной группы La Fàbrica de Contes.

До этого ушел из жизни актер театра, кино и телевидения Пьетро Антонио Дженуарди. Причиной смерти стала лейкемия — с ней звезда кино попал в больницу несколько месяцев назад.

Также мы писали, что актер Джесси Кирни умер в 49 лет от редкого сосудистого поражения. Ему было 49 лет.