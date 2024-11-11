Ушла из жизни звезда португальского кино Алина Ваз

Ушла из жизни португальская актриса Алина де Моура Геррейру Ваз, известная как Алина Ваз. Об этом пишет местный портал Maria.

Артистка скончалась в возрасте 88 лет от естественных причин в доме престарелых в Вале-ду-Лобо (муниципалитет Синтра).

Дебют актрисы на сцене состоялся в театре Триндаде в Лиссабоне в спектакле «Король Лир». На протяжении своей карьеры в театре она выступала вместе с такими актерами, как Антониу Силва, Лаура Алвес, Мария Альбергария, Николау Брейнер, Альда Пинто и другими.

Первую роль в кино артистка исполнила в 1959 году, снявшись в «Портнихе престола» режиссера Мануэля Гимарайнша. Она также играла в «Послушницах сеньора настоятеля» Пердигао Кейроги, «Воре, о котором мы говорим», «Сумасшедшей из Арройоса» режиссера Энрике Кампоса и ряде других проектов.

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