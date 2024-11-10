При загадочных обстоятельствах умер пресс-секретарь певца SHAMAN

В Москве внезапно скончался пиар-директор певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский. Ему было 40 лет.

По данным mk.ru, все произошло в ночь на 10 ноября. Коробков-Землянский почувствовал себя плохо ночью, когда находился в своей квартире на проспекте Мира. Мужчина начал внезапно задыхаться. Его супруга сразу же вызвала скорую помощь. Но медики не смогли помочь пресс-секретарю Дронова.

Смерть журналиста подтвердил телеведущий Андрей Малахов. Для него это известие стало шоком. Он отметил, что Коробков-Землянский воспринимал как «личную трагедию» развод Ярослава с Еленой.

Коробков-Землянский родился в Красноярском крае. Его карьера началась на местном телевидении. В начале нулевых он переехал в Москву, где работал на Первом канале. После стал пресс-секретарем Филиппа Киркорова, а с 2022 года — артиста SHAMAN.

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