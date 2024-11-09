«Только что вышла замуж»: внезапно скончалась топ-модель и подруга Кейт Мосс Джорджина Купер

Британская супермодель Джорджина Купер скончалась во время отдыха на греческом острове Кос, где она находилась с мужем. Причиной смерти подруги Кейт Мосс стали проблемы со здоровьем.

46-летняя топ-модель несколько месяцев назад вышла замуж. Джорджина обожала Грецию и отправилась с супругом отдыхать на остров Кос. Но свадебное путешествие пошло не по плану. 21 октября звезду подиумов госпитализировали из отеля за день до отлета домой.

Медики решили отвезти Купер на остров Крит — состояние модели оценили как тяжелое. Джорджина провела в реанимации несколько дней, где в итоге и скончалась. Тело модели отвезли в Великобританию.

Инсайдер Daily Mail пояснил, что у Купер возникли проблемы со здоровьем после перенесенного коронавируса. Модель заболела задолго до путешествия, но никто и не мог подумать, что эта поездка станет последней в ее жизни.

«У нее были планы на будущее. Она только что вышла замуж и мечтала жить дальше», — отметил бывший агент звезды Дин Гудман.

Джорджина Купер начала карьеру модели в 13 лет. Она принимала участие в показах мировых дизайнеров, а ее щель между зубами пришлась по душе модному сообществу.

Ранее умер актер из «Кэндимэна» и «Пункта назначения» Тони Тодд. Ему было 69 лет.