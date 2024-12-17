Ушла из жизни звезда фильмов Педро Альмодовара

Ушла из жизни испанская актриса, звезда фильмов Педро Альмодовара Мариса Паредес. Об этом пишет Yahoo со ссылкой на Испанскую киноакадемию.

«Испанское кино осталось без одной из своих самых знаковых актрис, Марисы Паредес», — сказано в заявлении киноакадемии.

Артистка скончалась на 79-м году жизни. Причина и обстоятельства кончины не раскрываются.

Мария Луиза Паредес Бартоломе появилась на свет в 1946 году в Мадриде. Сниматься начала в 1960-м, тут же став кумиром подростков. В 1961-м состоялся ее дебют на театральной сцене.

За свою карьеру актриса сыграла более чем в 75 фильмах, в том числе в кинолентах Альмодовара «Нескромное обаяние порока», «Все о моей матери», «Цветок моей тайны», «Кожа, в которой я живу», «Высокие каблуки».

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