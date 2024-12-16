Ушел из жизни известный польский музыкант Гжегож Ежак. Об этом пишет портал Goniec со ссылкой на друзей артиста.

Исполнитель скончался на 48-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Гжегож Ежак еще студентом выступал с оркестрами Leopoldinum и Wratislavia, работал в опере Вроцлава. Он также играл в симфоническом оркестре Свентокшской филармонии.

Ранее мы писали, что умерла актриса из сериала «Касл» Джилл Джейкобсон. 70-летняя артистка скончалась в медицинском центре от рака пищевода.

Также сообщалось, что в Сан-Франциско скончался 73-летний индийский музыкант Закир Хусейн от болезни сердца. За 60-летнюю карьеру артист работал с известными международными и индийскими исполнителями. Также Хусейн становился семь раз номинантом премии Grammy.