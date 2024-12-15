Умерла советская актриса, сыгравшая более 80 ролей в театре

Умерла советская, латвийская актриса театра и кино Людмила Тарасова. Ей было 84 года.

О смерти артистки сообщает в социальных сетях Латвийский театр имени Райниса. Причины ухода из жизни не уточняются.

Людмила Тарасова родилась 28 декабря 1939 года. В молодости занималась преподаванием сценического движения. С 1977 года стала актрисой театра имени Райниса, на сцене которого сыграла около 80 ролей.

В кино актриса появилась в конце 1960-х в фильме «Армия „Трясогузки“ снова в бою». После она сыграла в картинах: «Клав — сын Мартина», «Танец мотылька», «В тени меча». Последней ее работой стало участие в кино «Большая новогодняя ночь».

С конца 1980-х актриса снова начала преподавать в студенческом театре. Она также вела основы гримирования на факультете экранного и театрального искусства ЛКА.

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