Ушла из жизни заслуженный врач РФ Элеонора Рябцева

Скончалась почетный гражданин города Сочи, депутат Городского Собрания Сочи первого, второго и третьего созывов, заслуженный врач РФ Элеонора Рябцева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Медик умерла в возрасте 92 лет. Точная причина смерти не раскрывается.

«Администрация города Сочи выражает искренние соболезнования родным и близким Элеоноры Павловны Рябцевой», сказано в сообщении пресс-службы администрации города.

Там также уточнили, что дата и место прощания с Рябцевой будут объявлены позднее.

Напомним, Элеонора Рябцева на протяжении 30 лет возглавляла горбольницу №4. Она была инициатором открытия отделений эндокринологии, гастроэнтерологии и терапии, а также пульмонологии и нейрохирургии.

Во время грузино-абхазского конфликта она участвовала в оказании медицинской помощи раненым и оставшимся без крова людям, за что впоследствии получила медаль Международного Красного Креста.

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