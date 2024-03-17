Умерла воспитавшая чемпионов мира по синхронному катанию тренер Елена Мошнова

В Свердловской области умерла известный тренер по синхронному катанию Елена Мошнова. Ей было 65 лет.

Причина смерти не уточняется. Данные о времени прощания и месте похорон не приводятся.

Как уточнили на сайте Федерации фигурного катания на коньках России, под руководством Мошновой команда «Юность» 20 раз становилась победителем первенства России, 3 раза завоёвывала титул чемпионов мира среди юниоров.

Кроме того, подопечные тренера в 2020 году завоевали серебряные медали чемпионата мира среди юниоров.

Елена Мошнова окончила Свердловский государственный педагогический институт и выступала в спортивных танцах на льду за ДСО «Спартак», входила в сборную команду РСФСР. После завершения спортивной карьеры подготовила десятки кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта России.

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