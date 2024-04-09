Опубликовано 09 апреля 2024, 10:37
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Ушла из жизни заслуженный художник РФ Людмила Волова
В возрасте 82 лет умерла заслуженный художник РФ Людмила Волова.
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В Москве скончалась заслуженный художник РФ Людмила Волова. Об этом сообщает mk.ru.
Живописец умерла в своей квартире на улице Палиха в ночь на 9 апреля. На момент смерти ей было 82 года, точная причина кончины не раскрывается.
Людмила Волова является участницей более 90 выставок, ее работы находятся в Государственной Третьяковской галерее, Музее современного искусства. Заслуженный художник РФ разрабатывала дизайн станции московского метро «Менделеевская», а также здания Гостелерадио Молдовы.
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