Ушла из жизни заслуженный художник РФ Людмила Волова

В Москве скончалась заслуженный художник РФ Людмила Волова. Об этом сообщает mk.ru.

Живописец умерла в своей квартире на улице Палиха в ночь на 9 апреля. На момент смерти ей было 82 года, точная причина кончины не раскрывается.

Людмила Волова является участницей более 90 выставок, ее работы находятся в Государственной Третьяковской галерее, Музее современного искусства. Заслуженный художник РФ разрабатывала дизайн станции московского метро «Менделеевская», а также здания Гостелерадио Молдовы.

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