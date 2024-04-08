23-летняя певица скончалась после смерти сестры-двойняшки

В индонезийском городе Бекаси умерла певица Мелита Сидабутар. Ей было 23 года.

Подробности приводит «Российская газета».

Мелита умерла 8 апреля – причиной называется сердечная недостаточность. В декабре 2020 года не стало ее сестрыдвойняшки Мелиши. Причиной смерти родственницы была болезнь печени.

Сестры прославились после участия в шоу Idol.

После смерти сестры Мелита обращалась к ней в соцсетях. На Рождество певица писала, что родственница «отмечает праздник с Небесным отцом».

Ранее стало известно о смерти ведущей шоу «Большая игра» на польском ТВ Станиславы Рыстер. Ей был 81 год.

2 апреля скончалась 92-летняя актриса Татьяна Конюхова. Зрителям она известна по ролям в картинах «Москва слезам не веррит», «Женитьба Бальзаминова», «Майская ночь, или Утопленница».