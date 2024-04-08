Умер 34-летний чемпион России по велоспорту Алексей Цатевич. Об этом сообщает Telegram-канал Федерация велосипедного спорта России.

8 апреля 2024 года появилась новость о кончине Алексея. Что стало причиной его смерти — не уточняется. Известно, что прощание с чемпионом России по велоспорту состоится 10 апреля в храме Александра Невского в Верхней Пышме.

Напомним, что Алексей входил в состав сборной России по велоспорту на шоссе и выступал за команду мирового тура «Катюша». Также он становился победителем групповой гонки на Спартакиаде молодежи России и выигрывал чемпионат России. Умерший награжден орденом Мужества второй степени.

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