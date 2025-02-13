Ушла из жизни заслуженная артистка РФ Валентина Загуляева. Об этом сообщает пресс-служба Государственного национального театра Удмуртии.

Уточняется, что актриса скончалась накануне в возрасте 87 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Прощание с артисткой пройдет 15 февраля в Ижевске.

Валентина Загуляева появилась на свет в 1937 году. После окончания Ленинградского государственного театрального института им. А.Н. Островского она пришла в Удмуртский драматический театр, где работала долгие годы с перерывами. В 2015 году артистка покинула сцену по состоянию здоровья.

Загуляева принимала участие в таких спектаклях, как «Васса Железнова», «Слеза не опадает, как роса», «На рассвете» и других.

В 1997 году она получила звание заслуженной артистки РФ.

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