Скончалась актриса Энни Джо Эдвардс, снимавшаяся в фильмах Вуди Аллена

Скончалась американская актриса театра, Бродвея, кино и сериалов Энни Джо Эдвардс. Об этом сообщает портал Birmingham Times.

Артистка умерла на 76-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти в настоящий момент неизвестны.

Энни Джо Эдвардс родилась в Бирмингеме, Алабама, в 1949 году. Играла в кино с первой половины 1980-х, ее дебют на Бродвее состоялся в 1975-м. Последний раз она вышла на сцену в 2022 году.

В ее фильмографии — «Пурпурная роза Каира» и «Пули над Бродвеем» Вуди Аллена, «Цвета» Дениса Хоппера, антология «Нью-йоркские истории», новеллы для которой сняли все тот же Аллен, Фрэнсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе.

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