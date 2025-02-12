Был рак четвертой стадии: в Саратове умер блогер Николай Клочков

В Саратове умер блогер Николай Клочков. У мужчины был рак четвертой стадии.

Информация об этом появилась в соцсетях.

Клочков скончался 11 февраля. Прощание с ним пройдет 13 февраля.

Семья открыла сбор средств на похороны. Тем, у кого нет возможности проститься с ним 13 числа, предложили это сделать заранее.

Известно, что Клочков вел блог, в котором рассказывал рецепты блюд, подходящие людям с раком. Сам Николай имел образование повара.

В последней публикации 17 января Клочков жаловался, что приехал на онкоконсилиум, но его не спросили о самочувствии.

«В итоге 4 часа ожидания, и мне отдают ту же самую бумажку, с которой я приехал, в которой было расписано дальнейшее лечение в виде приёма специальных таблеток, которые мне должны выдать в поликлинике», - писал блогер.

Он назвал ситуацию издевательством над людьми и отметил, что в большой очереди не было здоровых людей.

Ранее сообщалось о смерти заслуженного врача РФ Бориса Гиберта.