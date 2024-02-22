Ушла из жизни японская актриса Ёко Ямамото

Скончалась актриса японского кино, театра и телевидения Ёко Ямамото. Об этом пишет The Japan News.

Актриса умерла в госпитале в Атами 20 февраля. Причиной смерти 81-летней актрисы стала болезнь, характер которой не раскрывается. Отмечается, что кончина Ямамото стала неожиданной для ее семьи, поскольку актриса планировала весной участвовать в театральных постановках.

Напомним, Ёко Ямамото родилась в Токио в 1942 году, а в киноиндустрию попала в 1963-м. За свою жизнь актриса сыграла в сотнях кинолент, среди них картины про якудза, самураев, ниндзя и гигантских монстров. Самыми известными работами с участием артистки являются «Азартная кошечка: Клыки триумфа», «Гигантский монстр Гаппа», «Якудза в тюрьме» и «Клинок бессмертного».

Ранее стало известно, что ушел из жизни французский актер Ролан Бертен, снявшийся в 110 фильмах и сериалах. Артист умер на 94-м году жизни по естественным причинам.

Также сообщалось, что скончался 50-летний актер из культового сериала «Офис» Ивен Макинтош.