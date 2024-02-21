Умер актер из культового ситкома «Офис» Ивен Макинтош

Актер Ивен Макинтош умер в возрасте 50-ти лет. Не стало его 21 февраля 2024 года. Об этом сообщает информационное агентство «ИнтерМедиа», ссылаясь на актерское агентство JustRight Management.

Информацию о том, что звезда культового сериала «Офис» скончался, подтвердил его коллега, режиссер и сценарист Рики Джервэйс. При этом он не уточнил, что именно стало причиной смерти артиста. Напомним, что ранее Ивен попадал в больницу из-за проблем со здоровьем. Он признавался, что переживал не лучшие времени. Однако его диагноз неизвестен общественности.

К слову, за свою карьеру Макинтош поучаствовал во многих проектах. Всего в его фильмографии около 70-ти лент. Самая известная роль актера была в британской версии «Офиса». Он воплотил на экране образ бухгалтера Кита Бишопа. Всего он появлялся в трех сезонах ситкома. Кроме того, зрители его видели в «Маленькой Британии», «Книге скаутов для мальчиков», «Миранде», «Наблюдателе», «Лобстере», «Сарае мертвецов» и в других фильмах.

Ранее в Германии умерла народная артистка Лейла Шарипова.