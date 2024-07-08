Ушла из жизни вдова комедийного актера Джона Белуши

Скончалась вдова комедийного актера Джона Белуши, американская актриса, продюсер и сценарист Джудит Белуши-Пизано. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на соцсети.

Точная причина смерти 73-летней артистки не раскрывается, однако отмечается, что Джудит на протяжении долгого времени боролась с раком.

«Прощаясь, мы обещаем продолжить ее работу, гарантируя, что наследие Джона и Blues Brothers никогда не померкнут», - сказано в публикации.

Джудит Белуши-Пизано чтила память своего покойного мужа, который умер в 1982 году от передозировки, и оберегала его наследие. Знакомы будущие супруги были еще со школы.

В 1980 году пара вместе работала над культовой кинолентой Blues Brothers. В 1990 году артистка вышла замуж за кинопродюсера Виктора Пизано.

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