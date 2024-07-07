В Испании в возрасте 95 лет умерла первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт

В Испании умерла Мирта Диас-Баларт - первая жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро. Ей было 95 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Также нет сведений о том, где будет захоронена бывшая жена политического деятеля.

Мирта Диас-Баларт познакомилась с Кастро во время учебы в Гаванском университете. Между молодыми людьми возникла симпатия и в 1948 году они поженились. Через год в молодой семье родился сын Фидель.

В 1955 году брак Мирты Диас-Баларт и Фиделя Кастро распался. После неудачной попытки госпереворота он сбежал в Мехико, а женщина с сыном отправилась в США.

Позже Диас-Баларт встретила Эмиля Нуньеса Бланко и вышла за него замуж. Семья переехала в Испанию. При этом сына Кастро отправили учиться в СССР. В 1974 году он окончил физический факультет МГУ по специальности физик-ядерщик, сообщает Washington Post.

Ранее в США умер оскароносный продюсер Джон Ландау, работавший с режиссером Джеймсом Кэмероном над фильмами «Титаник» и «Аватар». Ему было 63 года.