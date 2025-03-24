Ушла из жизни турецкая кинозвезда и телеведущая Филиз Акын

В Стамбуле умерла турецкая актриса кино, театра и сериалов, артистка рекламы и телеведущая Филиз Акын. Об этом сообщает портал Medyascope.

82-летняя актриса скончалась 21 марта в больнице, где некоторое время находилась на лечении. От чего именно умерла артистка — неизвестно. Сын информацию подтвердил.

Филиз Акын появилась на свет в 1943 году в Анкаре. В 1962-м Акын одержала победу в конкурсе журнала Artist, в том же году подписав контракт и дебютировав в кино.

Только за десять лет — с 1962 по 1972 гг., Акын сыграла в более чем ста картинах: «Перелетные птицы», «Отверженные», «Запятнанный ангел», «Прерванное счастье», «Прощание». На ее счету порядка 20 наград, артистка стала героиней ряда книг.

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