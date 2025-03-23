Тело нашли в квартире: в возрасте 43 лет умерла экс-прокурор США Джессика Абер

Экс-прокурора США Восточного округа Вирджинии Джессику Абер нашли мертвой в ее квартире в городе Александрия. Ей было 43 года.

Как сообщает Independent, в 9:18 утра 22 марта полиция отреагировала на сообщение о бездыханной женщине. Прибывшие по месту вызова правоохранители обнаружили ее мертвой.

В полиции не сообщили официальную причину, а также обстоятельства смерти бывшей чиновницы. Они будут установлены по результатам проведения экспертизы офисом главного судмедэксперта Вирджинии.

В настоящее время также нет данных о том, где будет похоронена Амбер.

«Мы убиты горем, узнав о кончине нашего друга и бывшего коллеги, прокурора США Джессики Абер», — приводит издание некролог нынешнего прокурора США Восточного округа Вирджинии Эрика Сиберта.

Джессика Абер занимала должность прокурора Восточного округа Вирджинии в период с 2021 по 2025 год. После выборов президента США и победы Дональда Трампа она ушла в отставку.

В 2019 году Абер получила от Министерства юстиции премию помощника генерального прокурора за исключительные заслуги.

Ранее в возрасте 51 года умерла парагвайская актриса Ана Иванова. Причиной смерти знаменитости стал рак легких.