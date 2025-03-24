Скончался известный итальянский актер и режиссер Джанфранко Барра

Ушел из жизни итальянский актер, режиссер, сценарист и продюсер Джанфранко Барра. Об этом сообщает портал IMDb.

Актер скончался в родном Риме 23 марта в возрасте 84 лет. Причина смерти в настоящий момент неизвестна. Также нет информации о том, где он будет захоронен.

Джанфранко Барра играл в кино с конца 1960-х, его фильмография насчитывает порядка 120 проектов. Артист снимался в таких картинах, как «Дом из кошмарного сна», «Талантливый мистер Рипли», «Белая редиска», «Грязное белье», «Монахиня в бегах», «Медведь по имени Артур» и других.

Ранее мы писали, что в возрасте 82 лет скончался фронтмен группы The Standells Ларри Темблин. Причина смерти музыканта не раскрывается.

Также сообщалось, что на 88-м году жизни умер доминиканский актер и режиссер Иван Гарсия.