Ушла из жизни сыгравшая в десятках фильмов королеву Елизавету II актриса

В возрасте 96 лет скончалась британская актриса Жаннет Чарльз, игравшая Елизавету II. Об этом пишет издание Mirror со ссылкой на заявление дочери артистки.

Чарльз ушла из жизни 2 июня в частном доме престарелых в Грейт-Баддоу, Эссекс, в окружении близких людей. Ее дочь уточнила, что мать была яркой и сильной. Примечательно, что двойник умерла в том же возрасте, что и сама королева Великобритании.

Жаннет Чарльз обладала удивительным сходством с Елизаветой II. Она исполняла роль королевы в таких кинолентах, как «Голый пистолет», «Остин Пауэрс: Голдмембер», «Недуг Лео», «Европейские каникулы», «Ратлз: Все, что тебе нужно, — бабки», «Изо дня в день».

Актриса играла королеву в кино до 2014 года, когда прекратила карьеру из-за проблем со здоровьем.

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