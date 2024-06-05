В Минске умерла первая женщина-кинорежиссер в Средней Азии Маргарита Касымова

В Белоруссии умерла на 87-году жизни советский кинорежиссер Маргарита Касымова. Информацию о смерти артистки подтвердил искусствовед, член Союза писателей Таджикистана Тилло Неккадам.

«В Минске в Белоруссии скончалась первая женщина-кинорежиссер в Средней Азии», - говорится в некрологе.

Причина смерти Касымовой не раскрывается. О дате похорон и месте захоронения также информации нет.

Маргарита Касымова родилась в Таджикистане и в 1961 году окончила режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. За свою карьеру она приняла участие в съемках порядка 20 картин, среди которых «А счастье рядом», «Сегодня и всегда», «Маленький боец».

Касымова переехала на постоянное место жительства в Минск в 90-х годах из-за гражданской войны в Таджикистане. Она устроилась на работу на киностудии «Беларусьфильм» и даже получила орден Франциска Скорины, сообщает aif.ru.

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